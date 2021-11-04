Шевчук: Чому мене не ставив? Блохін знав, що очолить Динамо

Ексгравець згадав своє не потрапляння до основного складу збірної України

Джерело - Чемпіон.

У 2012 році наставник збірної України Олег Блохін місце в старті більше довіряв гравцям Динамо, адже розумів, що скоро очолить київську команду.

Про це заявив В'ячеслав Шевчук в ефірі подкасту ПРЯМА ЧЕРВОНА.

"У 2012 році до старту збірної України Блохін не ставив мене, Селезньова і Кучера. Ракицького на останній матч поставив. Хто б що не говорив. Тут була політика. Він вже тоді знав, що після цього він отримає роботу у київському Динамо. Про це всі знали. Він вже ставив гравців більш динамівських. На той момент грали Хачеріді та Михалик. Він міг зробити ротацію - Кучер і Ракицький. Але це вибір тренера", - зазначив Шевчук.

Раніше, Шевчук заявив, що Мораес отримає новий контракт від Шахтаря.