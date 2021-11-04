Хаві: Я дуже хочу повернутись додому

Головний тренер Аль-Садда Хаві хоче очолити іспанську Барселону.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Я вже кілька днів веду переговори із Барселоною. Але зараз все залежить від переговорів між клубами, вони мають досягти згоди. Ми всі цього хочемо та чекаємо з нетерпінням.

Я дуже хочу повернутись додому. Сподіваюся, це станеться. У мене є контракт, тож клубам треба домовитись. Вони вже знають мою позицію", – сказав Хаві.