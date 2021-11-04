 Хаві: Я дуже хочу повернутись додому | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар поступився Реалу у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:34 2099
Вернидуб назвав завдання Шерифа на Лігу чемпіонів
Сьогодні 11:56 437
У Динамо визначили найкращого гравця місяця
Сьогодні 11:26 306
Леоненко: Хтось взагалі бачив Гармаша? Ну який він нападник?
Сьогодні 08:51 861
Михайлюк допоміг Торонто здобути чергову перемогу в чемпіонаті НБА
Сьогодні 06:04 508
Реал - Шахтар 2:1: Огляд матчу
Вчора 22:37 759
Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар 2:1. Як це було
Вчора 21:33 10086 2
УХЛ викрила гравця Сокола у підробці документів
Вчора 18:14 825
Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить
Вчора 17:43 1031 9
Ураган дізнався суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів з футзалу
Вчора 16:12 801
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
З Кубка Стенлі видалили ім'я колишнього тренера Чикаго
З Кубка Стенлі видалили ім'я колишнього тренера Чикаго Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:04 125
Одночасно із сиреною Кеффі зробив переможний кидок у матчі Кубка Європи ФІБА
Одночасно із сиреною Кеффі зробив переможний кидок у матчі Кубка Європи ФІБА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:06 166
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого у Лізі чемпіонів
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого у Лізі чемпіонів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:06 755
В УЄФА шоковані сейвом Трубіна
В УЄФА шоковані сейвом Трубіна Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:53 1149
Неймовірна комбінація: Бензема вдруге вперед вивів Реал у матчі з Шахтарем
Неймовірна комбінація: Бензема вдруге вперед вивів Реал у матчі з Шахтарем Віктор Слюсаренко
Вчора 21:05 650
Нарешті це сталося: український клуб забив перший гол у групі Ліги чемпіонів
Нарешті це сталося: український клуб забив перший гол у групі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 20:32 936
Фернандо гарматним ударом зрівняв рахунок у матчі з Реалом
Фернандо гарматним ударом зрівняв рахунок у матчі з Реалом Віктор Слюсаренко
Вчора 20:27 811
Бензема забив 1000-ий гол Реала у Лізі та Кубку чемпіонів
Бензема забив 1000-ий гол Реала у Лізі та Кубку чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 20:05 453
Бензема вивів Реал уперед після грубої помилки Марлона
Бензема вивів Реал уперед після грубої помилки Марлона Віктор Слюсаренко
Вчора 20:02 1242
Відео дня. Українські спортсмени лікуються у напіврозваленій лікарні
Відео дня. Українські спортсмени лікуються у напіврозваленій лікарні Віктор Слюсаренко
Вчора 18:16 1172
Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить
Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить Harry BettMan
Вчора 17:43 1030 9
Народна депутатка від Слуги народу публічно порушує закон і хизується цим
Народна депутатка від Слуги народу публічно порушує закон і хизується цим Андрій Твердохліб
Вчора 15:31 3433 15
Гравці Динамо (U-19) весело відсвяткували перемогу над Барселоною
Гравці Динамо (U-19) весело відсвяткували перемогу над Барселоною Віктор Слюсаренко
Вчора 14:38 822
Динамо не перемагає іспанські клуби в єврокубках протягом 20 матчів
Динамо не перемагає іспанські клуби в єврокубках протягом 20 матчів Віктор Слюсаренко
Вчора 13:33 481
Усик зіграв у футбол зі збірною ветеранів українського футболу
Усик зіграв у футбол зі збірною ветеранів українського футболу Віктор Слюсаренко
Вчора 12:13 682
Paparazzi: Олімпійську чемпіонку запідозрили у романі з Ді Капріо
Paparazzi: Олімпійську чемпіонку запідозрили у романі з Ді Капріо Віктор Слюсаренко
Вчора 10:52 1620 1
Готові до матчу: Шахтар провів тренування на Сантьяго Бернабеу
Готові до матчу: Шахтар провів тренування на Сантьяго Бернабеу Віктор Слюсаренко
Вчора 09:01 481
Фаті забиває у ворота Динамо та виводить Барселону вперед
Фаті забиває у ворота Динамо та виводить Барселону вперед Андрій Твердохліб
02.11.2021 23:42 1821 1
Футболісти Динамо (U-19) влаштували Барселоні Хелловін
Футболісти Динамо (U-19) влаштували Барселоні Хелловін Андрій Твердохліб
02.11.2021 23:00 1235
Світоліна та Беленюк виступили експертами на матчі Динамо - Барселона
Світоліна та Беленюк виступили експертами на матчі Динамо - Барселона Андрій Твердохліб
02.11.2021 22:47 827
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:45 Пряма трансляція УПЛ. Інгулець - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE 8
14:44 Футбол Шевчук: Чому мене не ставив? Блохін знав, що очолить Динамо 21
14:41 Футбол Травмованого Мессі викликали у збірну Аргентини 29
14:26 Футбол Шевчук: Мораес отримає новий контракт від Шахтаря 106
14:25 Пряма трансляція УПЛ. Чорноморець - Рух: онлайн-трансляція. LIVE 66
14:23 Футбол Спортінг - Бешикташ 4:0. Огляд матчу 73
14:15 Пряма трансляція УПЛ. Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE 88
14:08 Футбол Мілан - Інтер: Де дивитися матч Серії А 101
14:04 Блог З Кубка Стенлі видалили ім'я колишнього тренера Чикаго 129
14:03 Футбол Фернандо забив 5000-й гол в історії Шахтаря 103
14:00 Пряма трансляція УПЛ. Минай - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE 91
13:51 Пряма трансляція УПЛ. Олександрія - Металіст 1925: онлайн-трансляція. LIVE 132
13:33 Футбол Хаві: Я дуже хочу повернутись додому 148
13:17 Футбол РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2. Огляд матчу 170
13:16 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Миколаїв: онлайн-трансляція. LIVE 1437
13:13 Футбол Лейпциг - Боруссія Д: Де дивитися матч Бундесліги 150
13:12 Пряма трансляція Українська Суперліга. Будівельник - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE 1346
13:05 Легка атлетика Усі бігові новини у подкасті Пейсмейкери 136
13:01 Пряма трансляція Українська Суперліга. Прометей - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 1377
12:56 Хокей. УХЛ Донбас - Сокіл: головна битва УХЛ 184
12:56 Футбол У Шахтаря і Динамо залишилися тільки мізерні шанси на вихід з групи Ліги чемпіонів 715
12:53 Футбол Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група D 3266 1
12:37 Футбол Перший гол Шахтаря та дубль Бензема: відео всіх голів ігрового дня Ліги чемпіонів 394
12:27 Футбол Ракицьким цікавляться російські і закордонні клуби 270
12:13 Футбол Президент Реала заспокоїв українців 356

Хаві: Я дуже хочу повернутись додому

Сьогодні 13:33 148 0
Зараз усе залежить від домовленості між клубами
Хаві: Я дуже хочу повернутись додому
#Хаві, #Барселона

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер Аль-Садда Хаві хоче очолити іспанську Барселону. 

Про це сказав сам спеціаліст.

"Я вже кілька днів веду переговори із Барселоною. Але зараз все залежить від переговорів між клубами, вони мають досягти згоди. Ми всі цього хочемо та чекаємо з нетерпінням.

Я дуже хочу повернутись додому. Сподіваюся, це станеться. У мене є контракт, тож клубам треба домовитись. Вони вже знають мою позицію", – сказав Хаві.

Раніше повідомлялося, що Аль-Садд висунув ультиматум Барселоні.

Коментарі ()