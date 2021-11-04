Вернидуб назвав завдання Шерифа на Лігу чемпіонів

Шериф випереджає Шахтар в турнірній таблиці

Джерело - Чемпiон.

Підопічні Юрія Вернидуба мають намір пробитися до плей-оф турніру, попри поразку від Інтера.

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Про це сказав сам головний тренер молдавського Шерифа.

"Складна гра із сильним суперником. Хлопці грали гідно, забили м'яч, але були помилки. Ідемо далі – попереду ще дві гри. Ми хочемо пробитися до наступного етапу Ліги чемпіонів", - зазначив Вернідуб.

Нагадаємо, у турнірній таблиці групи Шериф йде на третьому місці, маючи шість очок. Лідером квартету є мадридський Реал (9 балів), а за ним розташувався Інтер (7 очок). Замикає групу донецький Шахтар з одним балом.