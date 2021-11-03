Волинь - Полісся 0:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках перенесеного матчу 11 туру Першої ліги Волинь вдома зіграла внічию з Поліссям.
Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 3 листопада
Волинь - Полісся 0:0
Раніше, Металіст розібрався з Альянсом.
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Джерело - Чемпіон.
У рамках перенесеного матчу 11 туру Першої ліги Волинь вдома зіграла внічию з Поліссям.
Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 3 листопада
Волинь - Полісся 0:0
Раніше, Металіст розібрався з Альянсом.