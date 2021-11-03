Степаненко: Хотів спробувати рівень європейського футболу

Джерело - Sport Arena.
Лідер Шахтаря Тарас Степаненко мав намір покинути донецький клуб та пограти в Європі.
Про це він розповів порталу Sport Arena.
"Так, у мене завжди були здорові амбіції, завжди хотів рухатися вперед та розвиватися. Звісно, я хотів спробувати рівень європейського футболу, це нормально", - заявив футболіст.
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"Але я вже 12 років у клубі, діти ростуть, моя родина тут, я провів величезну кількість часу у клубі, віддав йому частинку себе. Порадившись із сім'єю, я вирішив, що для мене та їх буде краще, якщо я залишуся вдома, - сказав Степаненко.
Нагадаємо, Шахтар зіграє з Реалом у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.