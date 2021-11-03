Степаненко: Хотів спробувати рівень європейського футболу

Лідер Шахтаря Тарас Степаненко мав намір покинути донецький клуб та пограти в Європі.

Про це він розповів порталу Sport Arena.

"Так, у мене завжди були здорові амбіції, завжди хотів рухатися вперед та розвиватися. Звісно, я хотів спробувати рівень європейського футболу, це нормально", - заявив футболіст.

Актуально: Реал - Шахтар: онлайн-трансляція

"Але я вже 12 років у клубі, діти ростуть, моя родина тут, я провів величезну кількість часу у клубі, віддав йому частинку себе. Порадившись із сім'єю, я вирішив, що для мене та їх буде краще, якщо я залишуся вдома, - сказав Степаненко.