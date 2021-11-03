Голкіпер Барселони поділився коментарями після гри з Динамо

Джерело - УЄФА.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона - Динамо (0:1) був найважливішим для каталонців.

Про це заявив голкіпер команди Марк Андре тер Штеген.

"Це був найважливіший матч. Слава небесам, що ми перемогли. Знаю, що Динамо мав моменти, але так завжди буде. Загалом ми добре зіграли, і я задоволений. Є різні дрібниці, які ми всі можемо зробити, щоб допомогти Ансу стати більш видатним нападником" - заявив голкіпер.

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"Йдеться про позиційну гру. Але він забив страшенно важливий гол для нас. Це лише три очки. Але ця перемога дозволила нам здобути стабільність і спокій", – сказав тер Штеген.

Нагадаємо, Де Пена став найкращим гравцем Динамо у матчі з Барселоною.