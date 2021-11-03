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Ротань оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2023

Сьогодні 10:58 159 0
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Ротань оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2023
#УАФ, #Збірна України U-21

Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, які будуть готуватися до листопадових матчів відбору на Євро-2023.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку потрапило 23 футболісти:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк).

Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі - Динамо Київ), Арсеній Батагов (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух Львів), Максим Таловєров (Динамо, Чехія), Дмитро Капінус (Шахтар Донецьк).

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Півзахисники: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Володимир Бражко (Динамо Київ), Олег Очеретько (Маріуполь), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків), Микола Михайленко (Чорноморець Одеса), Данило Алефіренко (Зоря Луганськ), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).

Нападники: Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія).

Резервний список:

Максим Брагару, Валерій Дубко, Богдан Білошевський, Владислав Ванат, Євген Ісаєнко (усі - Чорноморець Одеса), Дмитро Мацапура, Денис Нагнойний (обидва - Зоря Луганськ), Роман Дідик (Рух Львів), Данило Кравчук (Ворскла Полтава), Богдан Порох (Металіст Харків), Олег Горін, Ельдар Кулієв (обидва - Минай).

Свій заключний нинішнього року збір молодіжна збірна України розпочне 8 листопада.

Синьо-жовті проведуть поєдинки кваліфікації Євро-2023 (U-21) із Північною Македонією (11 листопада в Скоп’є) та із Сербією (16 листопада у Львові).

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