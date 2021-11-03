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Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група H

Сьогодні 10:48 1656 0
Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група H
#Ліга чемпіонів, #Челсі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

До вашої уваги група H Ліги чемпіонів 2021/22. Сюди увійшли італійський Ювентус, англійський Челсі, шведський Мальме та російський Зеніт. Змагання у цьому квартеті стартували ввечері, 14 вересня.

Турнірна таблиця групи H

Розклад групи

1 тур, 14 вересня

22:00. Челсі - Зеніт 1:0  [огляд]

22:00. Мальме - Ювентус 0-3 [огляд]

2 тур, 29 вересня

19:45. Зеніт - Мальме 4:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Ювентус - Челсі 1:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

3 тур, 20 жовтня

22:00. Зеніт - Ювентус 0:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Челсі - Мальме 4:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

4 тур, 2 листопада

19:45. Мальме - Челсі 0:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Ювентус - Зеніт 4:2 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

5 тур, 23 листопада

22:00. Челсі - Ювентус [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Мальме - Зеніт [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

6 тур, 8 грудня

19:45. Зеніт - Челсі [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

19:45. Ювентус - Мальме [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

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