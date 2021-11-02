Роналду - найкращий гравець місяця у Манчестер Юнайтед

Роналду вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем місяця в МЮ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем команди у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Португальський форвард посів перше місце у голосуванні уболівальників, набравши 57% голосів. До першої трійки також потрапили Давід де Хеа (14%) та Маркус Решфорд (13%).

У жовтні Роналду взяв участь у п'яти матчах Манчестер Юнайтед, забивши два голи та зробивши результативну передачу.

Варто зазначити, що Кріштіану виграв нагороду найкращого гравця місяця вдруге поспіль.