Поєдинок Юнацької ліги УЄФА відбудеться о 16:00

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Барселони в матчі четвертого туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА.

Актуально: Динамо - Барселона: онлайн-трансляція. LIVE

Тренер Динамо U-19 Ігор Костюк визначився із стартовим складом команди.

Динамо U19: Нещерет, Вівчаренко, Боль, Дячук, Бенедюк, Бражко, Яцик, Царенко, Волошин, Діалло, Попов

Запасні: Тугай, Скрипник, Горбач, Малиш, Мельниченко, Мегді, Філатов

Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського в Києві. Початок о 16:00 за київським часом.