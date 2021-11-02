Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє проти Барселони в матчі четвертого туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА.
Актуально: Динамо - Барселона: онлайн-трансляція. LIVE
Тренер Динамо U-19 Ігор Костюк визначився із стартовим складом команди.
Динамо U19: Нещерет, Вівчаренко, Боль, Дячук, Бенедюк, Бражко, Яцик, Царенко, Волошин, Діалло, Попов
Запасні: Тугай, Скрипник, Горбач, Малиш, Мельниченко, Мегді, Філатов
Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського в Києві. Початок о 16:00 за київським часом.