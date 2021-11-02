Київське Динамо зможе здобути позитивний результат у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це заявив колишній тренер киян Леонід Буряк.

"Динамо треба перебудуватись на гру в Лізі чемпіонів. У футболі немає нічого неможливого. Тому доведеться таки перебудуватися на інші швидкості, тактику, техніку у виконанні опонентів. Багато залежатиме від психології", - заявив експерт.

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"Важко вгадати результат, але вважаю, що ця Барселона по зубах Динамо. Я хотів би зараз заснути і прокинутися в середу вранці, дізнавшись, що кияни перемогли, але доведеться похвилюватися у вівторок, нічого не вдієш", - сказав Буряк.