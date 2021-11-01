Металіст - Альянс 2:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 16 туру Першої ліги Металіст вдома обіграв Альянс.
Чемпіонат України - Перша ліга
16 тур, 1 листопада
Металіст - Альянс 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Підлепенець, 2:0 - 83 Підлепенець
Металіст: Рибка, Горбунов, Романюк, Мизюк, Порох, Демченко, Танчик, Балулі (к), Танковський, Пейшото, Харріс.
Запасні: Каневцев, Поступаленко, Рязанцев, Фомін, Сарапій, Федорів, Підлепенець, Банада.
Альянс (Липова Долина): Важинський, Пікуль (к), Неплях, Осадчий, Герт, Лебеденко, Піднебінний, К.Ярошенко, Шарай, Агапов, Загінайлов.
Запасні: Єфанов, Адаменко, Зайков, Карноза, Шмігельський, Сидоренко, Шпірьонок, Бойко, Кобцов.
Попередження: Пейшото, 45+1 - Ярошенко, 7, Лебеденко, 37, Неплях, 49, Агапов, 71