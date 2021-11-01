Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру УПЛ Ворскла вдома зіграла внічию з Чорноморцем.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 1 листопада
Ворскла - Чорноморець 0:0
Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу, Іван Пешич (Данило Кравчук 41, Володимир Чеснаков 73), Руслан Степанюк, Сергій Яворський, Йоонас Тамм, Давид Пуцлін, Артем Челядін, Ібрахім Кане, Лукас Рангел
Чорноморець: Владислав Кучерук, Крістіан Біловар, Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі, Артур Авагімян (Максим Брагару 62), Євген Ісаєнко (Юрій Тлумак 79), Бека Вачіберадзе (Сергій С.Кравченко 79), Данило Скорко (Петро Долгов 62), Денис Кузик, Валерій Дубко, Владислав Ванат
Попередження: Руслан Степанюк 23, Іван Пешич 23, Давид Пуцлін 71 - Данило Скорко 44, Євген Ісаєнко 68, Євген Смирний 81
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