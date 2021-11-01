Дніпро-1 - Минай: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру УПЛ СК Дніпро-1 прийме Минай.
Стартові склади команд:
СК Дніпро-1: Кожокару, М.Кравченко, Нельсон, Сваток (кап), Дубінчак, Батагов, Піхальонок, Гуцуляк, Джурасек, Назаренко, Довбик.
Запасні: Паст, Логінов, Лучкевич, Чуже, Ді Франко, Адамюк, Білл, Когут, Русин.
Головний тренер: Ігор Йовічевіч
Минай: Кучер, Векляк, Матіч, Книш, Вишневський, Синьогуб, Месхі, Гончар, Кулієв, Петрусенко (кап), Білоног.
Запасні: Пеньков, Хахльов, Семенко, Коваленко, Кобак, Байдал, Мякушко, Багайоко, Селезньов.
Початок матчу о 17:00 за київським часом.