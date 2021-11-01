Іспанець не провів жодного матчу за французький клуб

Джерело - Get French Football News.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос може покинути клуб.

Про це повідомляє Get French Football News.

Варіант розірвання контракту з 35-річним іспанцем у клубі вже не сприймається як щось неймовірне.

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У ПСЖ вкрай стурбовані станом здоров'я та фізичною формою Рамоса, який так і не дебютував за команду після переходу з Реала на правах вільного агента минулого літа.

Нагадаємо, Зідан готовий очолити ПСЖ.