Джерело - Великий футбол.
Нападник Миная Євген Селезньов зберігає своє бажання стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.
Про це заявив сам футболіст.
"Мені треба забити 8 голів. Як тільки я заб'ю 8-й - відразу піду і скажу Спасибі велике.
Нехай потім поб'ють мій рекорд - мені байдуже, я виконав своє слово. Зрозуміло, що Ярмоленко сюди повернеться. Жуніор Мораєс відновиться. Але в мене зараз завдання.
Напевно, я сильно зациклений на голах, тож не залітає", - сказав Селезньов.
36-річний українець має 116 голів у чемпіонатах України. Рекорд за цим показником належить Сергію Реброву та Максиму Шацьких, у яких по 123 забиті м'ячі.