Нападник Миная Євген Селезньов зберігає своє бажання стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

Про це заявив сам футболіст.

"Мені треба забити 8 голів. Як тільки я заб'ю 8-й - відразу піду і скажу Спасибі велике.

Нехай потім поб'ють мій рекорд - мені байдуже, я виконав своє слово. Зрозуміло, що Ярмоленко сюди повернеться. Жуніор Мораєс відновиться. Але в мене зараз завдання.

Напевно, я сильно зациклений на голах, тож не залітає", - сказав Селезньов.