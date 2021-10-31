 УПЛ. Металіст 1925 - Зоря: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Гладкий та Громов - у стартовому складі Зорі на матч з Металістом 1925

Сьогодні 19:25 191 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Гладкий та Громов - у стартовому складі Зорі на матч з Металістом 1925
#Зоря, #Металіст 1925, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 зіграє проти Зорі в тринадцятому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Кверкелія, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін, Криськів, Батюшин, Ременюк, Марлісон

Запасні: Шеліхов, Западня, Потімков, Квакіч, Протасов, Кравченко, Фабіньо, Задерака, Зубков

Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Цвек, Снурніцин, Громов, Хомченовський, Булеца, Шахаб, Гладкий, Аллахяр

Запасні: Жилкін, Руфаті, Вернидуб, Рейс, Алібеков, Сміян, Нагнойний, Крістіан, Фрімпонг

Поєдинок розпочнеться о 19:30.

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