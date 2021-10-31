Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 зіграє проти Зорі в тринадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Кверкелія, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін, Криськів, Батюшин, Ременюк, Марлісон
Запасні: Шеліхов, Западня, Потімков, Квакіч, Протасов, Кравченко, Фабіньо, Задерака, Зубков
Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Цвек, Снурніцин, Громов, Хомченовський, Булеца, Шахаб, Гладкий, Аллахяр
Запасні: Жилкін, Руфаті, Вернидуб, Рейс, Алібеков, Сміян, Нагнойний, Крістіан, Фрімпонг
Поєдинок розпочнеться о 19:30.