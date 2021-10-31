Реймс поступився Бордо

Джерело - Чемпіон.

У французькій Лізі 1 відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

12 тур, 31 жовтня

Анже - Ніцца 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Буфаль(П), 1:1 - 57 Делор, 1:2 - 90+1 Делор

Бордо - Реймс 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Екітіке, 0:2 - 63 Локо, 1:2 - 73 Адлі, 2:2 - 78 Бріан, 3:2 - 90+4 Бріан(П)

Монпельє - Нант 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Молле, 2:0 - 71 Вахі

Страсбур - Лорьян 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 28 Ажорк, 2:0 - 39 Діалло, 45+1 Діалло, 4:0 - 64 Томассон

Труа - Ренн 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 9 Наїф, 1:1 - 38 Рамі, 2:1 - 40 Дінгом, 2:2 - 81 Террьє

Брест - Монако 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Муньє, 2:0 - 79 Онора

Сьогодні, 31 жовтня, у Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:

21:45. Клермон - Марсель