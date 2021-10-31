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Ібрагімович: Нинішній ПСЖ – це не команда

Сьогодні 13:50 223 0
Ібрагімович порівняв нинішню команду ПСЖ зі своїм паризьким колективом.
Ібрагімович: Нинішній ПСЖ – це не команда

Джерело - Чемпiон.

Нинішня команда Парі Сен-Жермен не найкраща.

Так вважає шведський нападник Мілана Златан Ібрагімович, який раніше виступав за ПСЖ.

Важливо: Зідан готовий очолити ПСЖ

"Наш Парі Сен-Жермен був командою. Нині це не команда. Можливо, у майбутньому стане. Я вірю у ПСЖ, але вони не найкращі", - наводить слова Ібрагімовича TF1.

Нагадаємо, Ібрагімович виступав у складі ПСЖ з 2012 до 2016 року. У складі паризького клубу форвард - чемпіон Франції (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), володар Кубка (сезон-2014/2015, 2015/2012) країни, а також володар Кубка французької ліги (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).

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