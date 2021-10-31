Ліверпуль - Брайтон 2:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпiон.
У 10-му турі АПЛ Ліверпуль не зміг переграти Брайтон.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 30 жовтня
Ліверпуль - Брайтон 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 Хендерсон, 2:0 - 24 Мане, 2:1 - 41 Мвепу, 2:2 - 65 Троссард
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Джерело - Чемпiон.
У 10-му турі АПЛ Ліверпуль не зміг переграти Брайтон.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 30 жовтня
Ліверпуль - Брайтон 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 Хендерсон, 2:0 - 24 Мане, 2:1 - 41 Мвепу, 2:2 - 65 Троссард