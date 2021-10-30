Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал завдяки дублю Вінісіуса мінімально переграв Ельче в 12 турі Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 30 жовтня
Голи: 0:1 - 22 Вінісіус, 0:2 - 73 Вінісіус, 1:2 - 86 Мілья
Червона картка: Гуті 63
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Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал завдяки дублю Вінісіуса мінімально переграв Ельче в 12 турі Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 30 жовтня
Голи: 0:1 - 22 Вінісіус, 0:2 - 73 Вінісіус, 1:2 - 86 Мілья
Червона картка: Гуті 63