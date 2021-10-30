Джерело - Чемпіон.
Інгулець зіграє проти Вереса в тринадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами.
Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай, Полегенько, Козак, Коробенко, Сітало, Шишка, Асмелаш, Ковальво, Поспєлов
Запасні: Шуст, Салем, Плохотнюк, Бартуловіч, Коваленко, Головкін, Опанасенко, Якимів, Стефен
Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров, Петько, Пасіч, Панасенко, Тимофієнко, Сергійчук
Запасні: Кичак, Шестаков, Махнєв, Полюлях, Гечев, Гегедош, Шестаков
Поєдинок розпочнеться о 19:30