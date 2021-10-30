Українець вийшов на поле на 57-й хвилині, проте гольовими діями не відзначився

Джерело - Чемпіон.

У 11-му турі італійської Серії А відбулося два матчі

Аталанта та Лаціо не визначили сильнішого. Українець Руслан Маліновський з'явився на полі на 57-й хвилині, однак гольовими діями не відзначився.

Верона сенсаційно перемогла Ювентус

Чемпіонат Італії - Серія А

11 тур, 30 жовтня

Аталанта - Лаціо 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Педро, 1:1 - 45+1 Сапата, 1:2 - 74 Іммобіле, 2:2 - 90+4 Де Рон

Верона - Ювентус 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Сімеоне, 2:0 - 14 Сімеоне, 2:1 - 80 Маккені

Сьогодні, 30 жовтня, у Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Торіно - Сампдорія