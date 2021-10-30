Джерело - Чемпіон.
У 11-му турі італійської Серії А відбулося два матчі
Аталанта та Лаціо не визначили сильнішого. Українець Руслан Маліновський з'явився на полі на 57-й хвилині, однак гольовими діями не відзначився.
Верона сенсаційно перемогла Ювентус
Чемпіонат Італії - Серія А
11 тур, 30 жовтня
Аталанта - Лаціо 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 18 Педро, 1:1 - 45+1 Сапата, 1:2 - 74 Іммобіле, 2:2 - 90+4 Де Рон
Верона - Ювентус 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Сімеоне, 2:0 - 14 Сімеоне, 2:1 - 80 Маккені
Сьогодні, 30 жовтня, у Серії А відбудеться ще один матч:
21:45. Торіно - Сампдорія