Джерело - Чемпіон.
У 13-му турі Прем'єр-ліги Шахтар у Києві прийматиме чернігівську Десну.
Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами.
Шахтар: Трубін, Додо, Степаненко, Майкон, Тете, Соломон, Судаков, Ісмаїлі, Бондар, Фернандо
Запасні: Пятов, Кривцов, Антоніо, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Матвієнко, Конопля
Десна: Литовка, Жук, Сафронов, Цимбалюк, Домбровський, Арвеладзе, Калітвінцев, Картушов, Безбородько, Селін, Юрченко
Запасні: Мисак, Масалов, Ковтун, Тотовицький, Белич, Завійський, Будківський, Дегтярьов, Шевцов
Поєдинок Шахтар - Десна розпочнеться о 17:00