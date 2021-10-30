Гвардіола: Зінченко ще знадобиться Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив майбутнє Олександра Зінченка.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Зінченко – величезна індивідуальність. Він легко справляється із тиском. Він дуже якісний гравець на позиції лівого захисника, завжди неймовірно сконцентрований, не робить помилки, дуже надійний як лівий фулбек. Звісно, ​​він може грати там.

У нас було багато труднощів із позицією лівого захисника, за винятком першого сезону, коли у складі були Коларов та Кліші. Після цього ми намагалися знайти потрібних гравців на цю позицію.

Делф дуже добре адаптувався, а згодом і Зінченко. Коли Алекс буде потрібний нам у центрі поля, він буде дуже добре готовий до цього.

Зінченко розуміє гру, дуже добре грає у футбол, має величезну індивідуальність. Ось чому ми більш ніж радіємо його прогресу.

Поки Вокер та Канселу показували видатний футбол. Але сезон довгий, Зінченку нам ще знадобиться. Радий, що він повернувся після травми", – сказав Гвардіола.