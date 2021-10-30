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Без Вітао та Корнієнка: Заявка Шахтаря на матч з Десною

Сьогодні 12:24 189 0
Стала відома заявка Шахтаря на матч з Десною
Без Вітао та Корнієнка: Заявка Шахтаря на матч з Десною
#Шахтар, #Десна, #УПЛ

Джерело - shakhtar.com.

У 13-му турі Прем'єр-ліги Шахтар у Києві прийматиме чернігівську Десну.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У заявку Шахтаря Роберто Де Дзербі включив 22 футболісти:

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков

Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо

У складі немає захисників Вітао та Віктора Корнієнка, а також хавбека Алана Патріка. Повернулися до складу захисник Микола Матвієнко та півзахисник Тарас Степаненко.

Початок матчу о 17:00.

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