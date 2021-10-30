Без Вітао та Корнієнка: Заявка Шахтаря на матч з Десною

Джерело - shakhtar.com.
У 13-му турі Прем'єр-ліги Шахтар у Києві прийматиме чернігівську Десну.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
У заявку Шахтаря Роберто Де Дзербі включив 22 футболісти:
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін
Захисники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков
Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо
У складі немає захисників Вітао та Віктора Корнієнка, а також хавбека Алана Патріка. Повернулися до складу захисник Микола Матвієнко та півзахисник Тарас Степаненко.
Початок матчу о 17:00.