Без Вітао та Корнієнка: Заявка Шахтаря на матч з Десною

Стала відома заявка Шахтаря на матч з Десною

У 13-му турі Прем'єр-ліги Шахтар у Києві прийматиме чернігівську Десну.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У заявку Шахтаря Роберто Де Дзербі включив 22 футболісти:

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков

Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо

У складі немає захисників Вітао та Віктора Корнієнка, а також хавбека Алана Патріка. Повернулися до складу захисник Микола Матвієнко та півзахисник Тарас Степаненко.

Початок матчу о 17:00.