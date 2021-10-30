ПСЖ - Лілль 2:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 12 турі Ліги 1 ПСЖ вдома обіграв Лілль.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
12 тур, 29 жовтня
ПСЖ - Лілль 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Девід, 1:1 - 74 Маркіньюш, 2:1 - 88 Ді Марія
Раніше повідомлялося, що Зідан готовий очолити ПСЖ.
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Джерело - Чемпіон.
У 12 турі Ліги 1 ПСЖ вдома обіграв Лілль.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
12 тур, 29 жовтня
ПСЖ - Лілль 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Девід, 1:1 - 74 Маркіньюш, 2:1 - 88 Ді Марія
Раніше повідомлялося, що Зідан готовий очолити ПСЖ.