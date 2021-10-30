Барселона не хоче виплачувати відступні за Хаві

Катарський клуб хоче отримати компенсацію за Хаві

Керівництво Барселони відмовляється платити катарському Аль-Садду відступні за їхнього головного тренера Хаві.

Про це повідомляє RAC1.

У контракті іспанського фахівця є пункт, яким потенційний роботодавець повинен буде виплатити Аль-Садду 1 млн євро відступних. Проте, каталонці не хочуть виплачувати цю суму.

Боси "синьо-гранатових" сподіваються, що 41-річний фахівець домовиться про безплатний відхід із нинішньої команди. Барселона не обговорюватиме деталі особистого договору з тренером, поки це питання не вирішиться.

Нагадаємо, Хаві очолить Барселону перед матчем із Сельтою.