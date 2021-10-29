Сульшер відреагував на чутки про звільнення

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив інформацію про свою можливу відставку.

Про це розповів сам наставник МЮ,

"У Манчестер Юнайтед я проходив через дуже важкі моменти - і коли був гравцем, і коли був тренером і менеджером. І завжди справлявся. З того моменту, як я став тренером, ми пройшли вже дві або три кризи. Можу лише сказати, що завжди буду боротися з останніх сил і давати відсіч.

Звичайно, цей тиждень був складним. Нам довелося розбиратися з наслідками результату і тієї гри, яку ми показали в матчі з Ліверпулем" Футболісти повинні справлятися з такими речами. Нам потрібно добре підготуватися до наступного матчу. Ми як слід тренувалися весь цей тиждень", - відзначив Сульшер.