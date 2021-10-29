УЄФА заборонив ПФК Львів брати участь в єврокубках до 2021 року

Рішення було прийняте в 2020 році, але стало відомо тільки зараз.

Джерело - Чемпіон.

УЄФА заборонив ПФК Львів брати участь в єврокубкових змаганнях під егідою організації до сезону 2021/22.

Про це стало відомо Чемпіону з рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), прийнятого ще в 2020 році.

21 лютого 2020 року CAS відхилив апеляцію ПФК Львів, яку клуб подав на рішення УЄФА, а саме Слідчої палати органу фінансового контролю клубі УЄФА, яка заборонила львівському клубу брати участь в єврокубкових змаганнях до сезону 2021/22. Підставою для цього стало те, що ПФК Львів отримав місце в українській Прем’єр-лізі в 2018 році, отримавши його від Вереса в обхід спортивного принципу (підвищення/пониження в класі).

Нагадаємо, що в 2018 році відбувся “обмін”, коли ПФК Львів змінив назву на Верес (Рівне), а Верес став ПФК Львів.

Федерація футболу України (зараз УАФ) направила запит в Слідчу палату органу фінансового контролю клубів УЄФА про надання ПФК Львів винятку в дотриманні Положення УЄФА про ліцензування клубів і фінансовий фейр-плей, а саме так званого “правила трьох років”, протягом яких клуб має існувати та не зазнавати змін в структурі юридичної особи (в тому числі передачу футбольній діяльності іншій юридичній особі). Слідча палата розглянула кейс Львова та відмовила клубу у винятку, прийнявши рішення про неможливість виступу ПФК Львів у єврокубках до сезону 2021/22. Львів подав апеляцію в CAS і отримав негативне рішення в 2020 році.