 Полісся зіграло внічию з Нивою у 16 турі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Полісся зіграло внічию з Нивою у 16 турі Першої ліги

Сьогодні 17:28 195 0
Матч завершився з рахунком 1:1.
Полісся зіграло внічию з Нивою у 16 турі Першої ліги
#Полісся, #Нива

Джерело - Чемпіон.

У рамках 16 туру Першої ліги Полісся вдома зіграло внічию з Нивою.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Перша ліга

16 тур, 29 жовтня

Полісся - Нива Тернопіль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Янаков, 1:1 - 50 Кисленко

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