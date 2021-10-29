Полісся зіграло внічию з Нивою у 16 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У рамках 16 туру Першої ліги Полісся вдома зіграло внічию з Нивою.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
16 тур, 29 жовтня
Полісся - Нива Тернопіль 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Янаков, 1:1 - 50 Кисленко
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 16 туру Першої ліги Полісся вдома зіграло внічию з Нивою.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
16 тур, 29 жовтня
Полісся - Нива Тернопіль 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Янаков, 1:1 - 50 Кисленко