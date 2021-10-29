Клуб Ярмоленка хоче купити чеський мільярдер

Статки Кршетинського становлять 2,9 мільярда фунтів

Джерело - Чемпiон.

Чеський мільярдер та власник празької Спарти Даніель Кршетинський хоче придбати лондонський Вест Гем.

За інформацією Sky Sports, функціонер планує викупити 27% акцій, а потім поступово повністю придбати клуб (до 2023-го).

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Повідомляється, що перехід "молотобійців" у нові руки може бути оформлений на початку листопада. Зараз Вест Гемом володіють Девід Салліван та Девід Голд, вони придбали лондонців у 2010 році. За даними Forbes, статки Кршетинського становлять 2,9 мільярда фунтів, він сколотив його на енергетичній промисловості.

Вест Гем набрав 17 залікових пунктів у 9 турах і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.