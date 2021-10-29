 Турнирная таблица Ла-Лиги после 11 туру | Футбол | Champion.com.ua
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Реал Сосьєдад втримує лідерство. Турнірна таблиця іспанської Ла-Ліги після 11 туру
#Реал, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 11-го туру іспанської Ла-Ліги.

Реал Сосьєдад завдяки виїзній перемозі над Сельтою (2:0) продовжує лідирувати у чемпіонаті. Реал та Севілья у звітному турі втратили по два очки - зіграли внічию відповідно з Осасуною (0:0) та Мальоркою (1:1). Барселона, зазнавши другої поспіль поразки, опустилася на 9-е місце. 

У зоні вильоту перебувають Кадіс, Леванте та Хетафе, які у 11 турі здобули по одному очку. Алавес завоював три очки і піднявся із зони вильоту на 16-е місце.

Турнірна таблиця після 11 турів:

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