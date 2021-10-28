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Шевченко: Золотий м'яч був мрією всього мого життя

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Шевченко: Золотий м'яч був мрією всього мого життя

Джерело - Чемпiон.

Екснападник Мілана та національної збірної України Андрій Шевченко завжди мріяв про Золотий м'яч.

Про це розповів сам футболіст.

"Золотий м'яч був мрією всього мого життя. Кільком українським гравцям вдавалося його виграти – Ігореві Бєланову та Олегу Блохіну. Дорослішавши і спостерігаючи за тим, що відбувається з українськими гравцями, це стало однією з моїх мрій. У сезоні 2003/04 ми виграли Серію А. Я грав дуже добре протягом усього турніру, забив багато важливих та переможних голів. Я знав, що був дуже близьким до перемоги у нагороді Золотий м'яч. Я відчував, що моя мрія може втілитися в життя.

Це було дуже особливо, тому що у 2004 році народився мій перший син Джордан. Це був один із особливих моментів мого життя. Також цього року в Україні розпочалася Помаранчева революція. Це був важкий момент для моєї країни. Але коли я виграв Золотий м'яч, це чудове досягнення прийшло до моєї країни. Я дав трохи надії людям та зробив їх щасливими. Це один із моментів моєї кар'єри, якими я пишаюся найбільше", - сказав Шевченко.

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