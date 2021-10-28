Реал - Осасуна: Відеоогляд матчу Ла-Ліги

Джерело - Чемпiон.
В 11 турі іспанської Ла-Ліги Реал не зміг переграти Осасуну
Важливо: Кумана звільнено з посади головного тренера Барселони
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 27 жовтня
Реал Мадрид - Осасуна 0:0
|№
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|1
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Джерело - Чемпiон.
В 11 турі іспанської Ла-Ліги Реал не зміг переграти Осасуну
Важливо: Кумана звільнено з посади головного тренера Барселони
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 27 жовтня
Реал Мадрид - Осасуна 0:0