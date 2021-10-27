Маркевич хотів піти з Маріуполя

Керівництво клубу не прийняло відставку тренера

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич після поразки Чорноморцю (2:3) у четвертому турі УПЛ подавав у відставку.

Про це повідомив журналіст Віктор Соколов.

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43-річний фахівець 16 серпня спробував розірвати контракт з азовцями, однак боси клубу не схотіли прощатися з тренером. Мало того, керівництво Маріуполя висловило своєму наставнику повну довіру.

Після цього команда під керівництвом Маркевича у восьми матчах здобула 1 перемогу і зазнала 7 поразок.