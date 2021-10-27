Шахтар не очікує легкої гри з Чорноморцем в 1/8 фіналу Кубка України.

Про це розповів захисник гірників Віктор Корнієнко.

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"Така стадія, 1/8, – на виліт вже грають команди. Звичайно, всі хочуть перемагати. У чемпіонаті у грі у відповідь можеш відігратися, а тут матчі на виліт – потрібно максимально сконцентруватися, підійти з максимальним настроєм на гру.

Чорноморець – непроста команда, там багато молодих хлопців із Динамо, у яких очі горять. Легкої гри точно не буде – потрібно налаштовуватись", - відзначив Корнієнко.