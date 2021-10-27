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Шахтар оглосив заявку на матч проти Чорноморця

Сьогодні 12:11 92 0
Шахтар оглосив заявку на матч проти Чорноморця

Джерело - Чемпiон.

27 жовтня в Одесі в 1/8 фіналу Кубка України Шахтар зустрінеться з Чорноморцем. До гри готуються 22 футболісти.

Чорноморець - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE

В Одесі "гірники" обходитимуться без Миколи Матвієнка, який відновлюється після пошкодження, а також без Тараса Степаненка, Педріньйо та Алана Патріка, замінених з різних причин в останній грі з Ворсклою.

Попередня заявка:

Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков

Нападники: Дентіньйо, Сікан, Фернандо

Матч Чорноморець - Шахтар відбудеться 27 жовтня о 19.30 на стадіоні Чорноморець.

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