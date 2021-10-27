Джерело - Чемпiон.
27 жовтня в Одесі в 1/8 фіналу Кубка України Шахтар зустрінеться з Чорноморцем. До гри готуються 22 футболісти.
Чорноморець - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
В Одесі "гірники" обходитимуться без Миколи Матвієнка, який відновлюється після пошкодження, а також без Тараса Степаненка, Педріньйо та Алана Патріка, замінених з різних причин в останній грі з Ворсклою.
Попередня заявка:
Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар
Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков
Нападники: Дентіньйо, Сікан, Фернандо
Матч Чорноморець - Шахтар відбудеться 27 жовтня о 19.30 на стадіоні Чорноморець.