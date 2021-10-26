Шахтар звинуватив Циганика у необ’єктивності

Українські арбітри лояльніше ставляться до Динамо у чемпіонаті України ніж до Шахтаря.

Про це розповів директор з комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов.

"25 жовтня журналіст Ігор Циганик висловив свою думку про матч Шахтаря з Ворсклою. Конкретно – про епізод із вилученням гравця Ворскли. Хотілося б прокоментувати його слова. Дивно чути про "погані дзвіночки" від Ігоря, якщо він сам визнав, що арбітр міг вилучати Тілля. Суперникам Шахтаря не повинні показувати заслужені картки, бо хтось вважатиме це за "нехороший дзвінок"? Якщо Ігор Циганик вважає себе незалежним експертом, то чому він не коментував матч із Минаєм, у якому Шахтар отримав дві червоні картки? І чому він не звертає уваги на те, що Динамо цього сезону не має жодної червоної картки?

Суперники Динамо цього сезону отримують на 30% більше жовтих карток, ніж суперники Шахтаря. Про це Ігор також мовчить. Не говорить він і про те, що Динамо пробило 5 пенальті – найбільше у лізі. Шахтар пробив лише два. Стільки пенальті пробили ще 5 клубів УПЛ.

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Ігор не звертає уваги на те, що з приходом Луческу арбітраж став лояльнішим до Динамо. До появи Луческу у ворота Динамо у сезоні 19/20 призначили 8 пенальті, а наступного вже з Луческу – всього 2. Чому Динамо у сезоні до Луческу показали 81 жовту картку, а в наступному – всього 46? Чому суперникам Динамо минулого сезону показали 9 червоних карток, а суперникам Шахтаря – 5?

Минулого сезону, якщо рахунок був нічийним, то у другому таймі гравець суперника Динамо міг отримати дві жовті за 10 хвилин, як, наприклад, у матчі зі Львовом. Або пряму червону вже на 14-й хвилині, як у матчі з Минаєм. Коли Динамо програвало, суперник отримував пряму червону та пенальті у свої ворота, як у матчі з Колосом. Або вилучення та пенальті, як у матчі з Десною. У матчі з Олімпіком було показано одразу дві червоні картки.

Динамо частіше б'є пенальті. Суперники Динамо одержують більше жовтих карток. Гравців Шахтаря вилучають частіше, ніж гравців Динамо. Чому про це не каже журналіст, експерт Ігор Циганик? Очевидно, що має місце маніпулювання фактами, коли це вигідно. Тоді слід визнати, що Ігор Циганик – продинамівський експерт, який подає інформацію так, як вигідно Динамо. Якщо Ігор із цим не згоден, то ми сподіваємося на більш об'єктивне подання інформації. З усіма цифрами, а не вибірково. Ми бачимо статистику. І бачимо тенденції. Тож давайте коментувати футбол об'єктивно", – заявив Свиридов.