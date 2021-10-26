 Шахтар звинуватив Циганика у необ’єктивності | Футбол | Champion.com.ua
Маліновський у заявці: Склад збірної України на вирішальний матч відбору ЧС-2022
Вчора 16:42 6658
Металіст 1925 - Олександрія 2:5. Огляд матчу Кубка України
Сьогодні 22:10 159
Серія А. Мілан - Торіно: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 22:03 782
Олександрія розібралася з Металістом 1925 в 1/8 Кубка України
Сьогодні 21:24 372 1
Лідера Олександрії прооперували в Італії
Сьогодні 21:11 242
Син Реброва: Тато має амбіції очолити збірну України
Сьогодні 20:13 451
Селезньов: Караваєв просився сісти зі мною за стіл, а тепер ще рот відкриває
Сьогодні 18:14 1319
Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій
Сьогодні 16:41 441
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили
Сьогодні 12:15 994
Безус потрапив до команди тижня чемпіонату Бельгії
Сьогодні 10:42 424
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер
Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:41 524
20-річний Мустафаєв ефектно оформив швидкий дубль у матчі Кубку України з Металістом 1925
20-річний Мустафаєв ефектно оформив швидкий дубль у матчі Кубку України з Металістом 1925 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:05 705
Я люблю тебе, Мауро: Ванда Нара повернулася до Ікарді
Я люблю тебе, Мауро: Ванда Нара повернулася до Ікарді Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:25 276
У чемпіонаті України U-19 увесь матч у воротах відіграв номінальний захисник
У чемпіонаті України U-19 увесь матч у воротах відіграв номінальний захисник Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:26 411
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Андрій Дунець
Сьогодні 12:15 992
Володимир Кличко вшанував пам'ять Стюарда
Володимир Кличко вшанував пам'ять Стюарда Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:26 427
Лисиця на полі: В Естонії футбольний матч перервали через гостя з лісу
Лисиця на полі: В Естонії футбольний матч перервали через гостя з лісу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:06 527
Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі
Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі Віктор Слюсаренко
Вчора 22:48 868
Фердінанд потрапив до лікарні через матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
Фердінанд потрапив до лікарні через матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Віктор Слюсаренко
Вчора 18:50 686
Виграв 20 тисяч доларів: Вболівальник Оклахоми потрапив з центру майданчика
Виграв 20 тисяч доларів: Вболівальник Оклахоми потрапив з центру майданчика Віктор Слюсаренко
Вчора 17:22 1235
Підготовка на піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі
Підготовка на піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі Віктор Слюсаренко
Вчора 15:14 535
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема Віктор Слюсаренко
Вчора 13:29 1350
Фанати Марселя кидали предмети у Неймара під час кутових
Фанати Марселя кидали предмети у Неймара під час кутових Віктор Слюсаренко
Вчора 12:20 334
Уболівальники Спартака були жорстоко побиті поліцією у перерві матчу з Зенітом
Уболівальники Спартака були жорстоко побиті поліцією у перерві матчу з Зенітом Віктор Слюсаренко
Вчора 10:14 2094
Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко
Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко Віктор Слюсаренко
Вчора 08:46 1104
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 07:27 1400
Першому клубу в історії футболу виповнилося 164 роки
Першому клубу в історії футболу виповнилося 164 роки Максим Буйдин
24.10.2021 22:00 5555 2
Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка
Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка Віктор Слюсаренко
24.10.2021 20:53 1329
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1 Віктор Слюсаренко
24.10.2021 18:48 1055
Відео дня. Віват Король: Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками
Відео дня. Віват Король: Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками Андрій Твердохліб
24.10.2021 18:46 2780
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:26 Футбол Екснападник Динамо: Перемовини з Барселоною успішно просувались 144
23:11 Футбол Реал узгодив контракт Мбаппе та взявся за Голанда 295
22:55 Футбол Спеція - Дженоа 1:1. Огляд матчу 140
22:37 Футбол Шахтар звинуватив Циганика у необ’єктивності 192
22:25 Футбол Рулав Одд переграв Білий Барс у 24 турі УХЛ 133
22:10 Футбол Металіст 1925 - Олександрія 2:5. Огляд матчу Кубка України 159
22:03 Пряма трансляція Серія А. Мілан - Торіно: онлайн-трансляція. LIVE 782
21:55 Футбол Алавес обіграв Ельче в 11 турі Ла-Ліги 140
21:39 Футбол Спеція з Коваленком зіграла внічию з Дженоа, Мілан обіграв Торіно. Результати 10 туру Серії А 270
21:24 Футбол Олександрія розібралася з Металістом 1925 в 1/8 Кубка України 372 1
21:11 Футбол Лідера Олександрії прооперували в Італії 242
20:57 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Дніпро у 14 турі УХЛ 226
20:41 Блог Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер 529
20:41 Футбол Поганий дзвіночок для УПЛ - Циганик про вилучення у матчі Ворскла - Шахтар 618
20:27 Футбол Вольфсбург призначив нового головного тренера 284
20:13 Футбол Син Реброва: Тато має амбіції очолити збірну України 451
20:05 Блог 20-річний Мустафаєв ефектно оформив швидкий дубль у матчі Кубку України з Металістом 1925 706
19:56 Інше Оргкомітет Олімпіади-2022 презентував дизайн медалей 302
19:42 Футбол Україна - Іспанія 0:6. Огляд матчу 806
19:25 Блог Я люблю тебе, Мауро: Ванда Нара повернулася до Ікарді 277
19:24 Футбол Коваленко - в основі Спеції на матч проти Дженоа 271
19:21 Пряма трансляція Кубок України. Металіст 1925 - Олександрія: онлайн-трансляція. LIVE 1611
19:15 Футбол Металіст 1925 – Олександрія. Стартові склади команд на матч Кубка України 439
19:00 Пряма трансляція УПЛ. Дніпро-1 - Минай: онлайн-трансляція. LIVE 206
18:57 Футбол Збірна Іспанії розгромила Україну у відборі на ЧС-2023 743

Шахтар звинуватив Циганика у необ’єктивності

Сьогодні 22:37 192 0
Юрій Свиридов відповів журналісту Ігорю Циганику, який розкритикував суддівство у матчі Ворскла - Шахтар
Шахтар звинуватив Циганика у необ’єктивності
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Українські арбітри лояльніше ставляться до Динамо у чемпіонаті України ніж до Шахтаря.

Про це розповів директор з комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов.

"25 жовтня журналіст Ігор Циганик висловив свою думку про матч Шахтаря з Ворсклою. Конкретно – про епізод із вилученням гравця Ворскли. Хотілося б прокоментувати його слова. Дивно чути про "погані дзвіночки" від Ігоря, якщо він сам визнав, що арбітр міг вилучати Тілля. Суперникам Шахтаря не повинні показувати заслужені картки, бо хтось вважатиме це за "нехороший дзвінок"? Якщо Ігор Циганик вважає себе незалежним експертом, то чому він не коментував матч із Минаєм, у якому Шахтар отримав дві червоні картки? І чому він не звертає уваги на те, що Динамо цього сезону не має жодної червоної картки?

Суперники Динамо цього сезону отримують на 30% більше жовтих карток, ніж суперники Шахтаря. Про це Ігор також мовчить. Не говорить він і про те, що Динамо пробило 5 пенальті – найбільше у лізі. Шахтар пробив лише два. Стільки пенальті пробили ще 5 клубів УПЛ.

Актуально: Поганий дзвіночок для УПЛ - Циганик про вилучення у матчі Ворскла - Шахтар

Ігор не звертає уваги на те, що з приходом Луческу арбітраж став лояльнішим до Динамо. До появи Луческу у ворота Динамо у сезоні 19/20 призначили 8 пенальті, а наступного вже з Луческу – всього 2. Чому Динамо у сезоні до Луческу показали 81 жовту картку, а в наступному – всього 46? Чому суперникам Динамо минулого сезону показали 9 червоних карток, а суперникам Шахтаря – 5?

Минулого сезону, якщо рахунок був нічийним, то у другому таймі гравець суперника Динамо міг отримати дві жовті за 10 хвилин, як, наприклад, у матчі зі Львовом. Або пряму червону вже на 14-й хвилині, як у матчі з Минаєм. Коли Динамо програвало, суперник отримував пряму червону та пенальті у свої ворота, як у матчі з Колосом. Або вилучення та пенальті, як у матчі з Десною. У матчі з Олімпіком було показано одразу дві червоні картки.

Динамо частіше б'є пенальті. Суперники Динамо одержують більше жовтих карток. Гравців Шахтаря вилучають частіше, ніж гравців Динамо. Чому про це не каже журналіст, експерт Ігор Циганик? Очевидно, що має місце маніпулювання фактами, коли це вигідно. Тоді слід визнати, що Ігор Циганик – продинамівський експерт, який подає інформацію так, як вигідно Динамо. Якщо Ігор із цим не згоден, то ми сподіваємося на більш об'єктивне подання інформації. З усіма цифрами, а не вибірково. Ми бачимо статистику. І бачимо тенденції. Тож давайте коментувати футбол об'єктивно", – заявив Свиридов.

Коментарі ()