Реал узгодив контракт Мбаппе та взявся за Голанда

Реал готує космічні трансфери

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе стане гравцем Реала.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Сторони вже мають узгоджений контракт, який планують підписати не раніше лютого.

Рішення 22-річного француза щодо переходу в мадридський клуб є остаточним і лише щось неймовірне може змусити Кіліана передумати. Мбаппе дістанеться "вершковим" абсолютно безплатно, адже його угода з ПСЖ завершується наприкінці поточного сезону.

За інформацією Ді Марціо, Реал хоче підписати ще й Ерлінга Голанда із Борусії Дортмунд. Ці два трансфери є пріоритетними для Флорентіно Переса влітку 2022 року. 21-річного бомбардира можна буде придбати, сплативши "джмелям" відступні у 75 мільйонів євро.

Нагадаємо, Лунін може дебютувати за Реал у Ла-Лізі.