Реал узгодив контракт Мбаппе та взявся за Голанда

Джерело - football24.ua.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе стане гравцем Реала.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Сторони вже мають узгоджений контракт, який планують підписати не раніше лютого.
Рішення 22-річного француза щодо переходу в мадридський клуб є остаточним і лише щось неймовірне може змусити Кіліана передумати. Мбаппе дістанеться "вершковим" абсолютно безплатно, адже його угода з ПСЖ завершується наприкінці поточного сезону.
За інформацією Ді Марціо, Реал хоче підписати ще й Ерлінга Голанда із Борусії Дортмунд. Ці два трансфери є пріоритетними для Флорентіно Переса влітку 2022 року. 21-річного бомбардира можна буде придбати, сплативши "джмелям" відступні у 75 мільйонів євро.
Нагадаємо, Лунін може дебютувати за Реал у Ла-Лізі.