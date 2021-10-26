Динамо цікавиться форвардом Дніпра-1

Артем Довбик може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик цікавий Динамо.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

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"Інтерес київського "Динамо" до Артема Довбика давній, це не секрет. Але не секретом є і той факт, що 50% прав на форварда досі має колишній його клуб, данський Мідтьюлланд. Тому "варіант Супряги із віртуальними 6 млн доларів тут не прокотить. І платити доведеться реально. Тому і проблему важко розв'язати", — йдеться в повідомленні.

Контракт Довбика належав Мідтьюлланду з 2018 по 2020 роки.

У поточному сезоні Артем зіграв за Дніпро-1 12 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.