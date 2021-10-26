Норвезький фахівець продовжить тренувати манкуніанців

Джерело - Sky Sports.

Оле-Гуннер Сульшер продовжить виконувати обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

У клубі вважають, що, незважаючи на гірке розчарування і такий болісний для всіх результат, зараз основну увагу потрібно приділити покращенню ситуації – команда набрала лише одне очко в останніх чотирьох іграх Прем'єр-ліги і посідає 7-е місце у таблиці.

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Навіть на тлі поганих результатів і чуток усередині МЮ немає припущень, що 48-річний норвежець перебуває під загрозою звільнення наразі.