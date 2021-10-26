Спеціаліст міг стати головним тренером Ниви

Джерело - BurBuzz.

Колишній головний тренер Миная Василь Кобін відмовився очолити тернопільську Ниву, яка виступає в Першій лізі України.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені ця пропозиція надійшла відразу ж після звільнення з футбольного клубу Минай. Мені потрібен був якийсь час, щоб переварити ту інформацію, яка так швидко до мене надійшла. Мені потрібно було дізнатися, які умови в цьому клубі. Я був дуже задоволений тим, що на мене вийшли функціонери клубу і запропонували роботу. Зваживши всі за і проти, я прийняв рішення поки зробити невелику паузу", - зазначив Кобін.

Кобін очолював Минай з 2019 року по березень 2021 року і з червня 2021 року по вересень 2021 року.

Після 15-ти зіграних турів Нива посідає 7-е місце у Першій лізі України, маючи в активі 19 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 13-17.