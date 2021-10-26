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Федецький: У Німеччині я відчув, що таке бути легіонером

Сьогодні 14:12 339 0
Ексгравець згадав свій перехід до німецького Дармштадту
Федецький: У Німеччині я відчув, що таке бути легіонером
#Федецький

Джерело - Чемпіон.

Українським футболістам варто переходити до європейських клубів у 26 років.

Про це заявив ексгравець Карпати Артем Федецький.

"У якому віці варто переходити в європейський клуб. Думаю, у 26 років. Може футболіст перебратися і в юному віці. Швидко вийти із зони комфорту. Це все залежить від футболіста. Який у нього характер.

Я у Німеччині відчув, що таке бути легіонером. У нас все дають. А там все. Квартиру шукаєш сам, автомобіль - сам, банківський рахунок - сам. Абсолютно все сам. Там не цікаво що ти і чим займаєшся. Там ніхто ні чим не допомагає", - зазначив Федецький.

Раніше, Федецький розповів про те, що Ахметов заплатив 500 тисяч доларів за перемогу над Динамо.

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