Федецький: У Німеччині я відчув, що таке бути легіонером

Українським футболістам варто переходити до європейських клубів у 26 років.

Про це заявив ексгравець Карпати Артем Федецький.

"У якому віці варто переходити в європейський клуб. Думаю, у 26 років. Може футболіст перебратися і в юному віці. Швидко вийти із зони комфорту. Це все залежить від футболіста. Який у нього характер.

Я у Німеччині відчув, що таке бути легіонером. У нас все дають. А там все. Квартиру шукаєш сам, автомобіль - сам, банківський рахунок - сам. Абсолютно все сам. Там не цікаво що ти і чим займаєшся. Там ніхто ні чим не допомагає", - зазначив Федецький.