 Шахтар та Динамо - у ТОП-5 найкращих академій Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар та Динамо - у ТОП-5 найкращих академій Європи

Вчора 23:41 178 0
Шахтар та Динамо - у ТОП-5 найкращих академій Європи
#Шахтар, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Шахтар та Динамо опинились у п'ятірці найкращих клубів Європи за цікавим показником.

CIES оприлюднив список клубів, академії яких підготували найбільшу кількість гравців у 31 найвищому дивізіоні країн-членів УЄФА.

Очолює рейтинг Аякс – 81 вихованець амстердамців виступають у різних європейських першостях.

Другу сходинку посідає Шахтар, який підготував 75 гравців до виступів на найвищому рівні. Київське Динамо разом з одноклубниками із Загреба та лісабонським Спортінгом виховали 70 гравців – клуби посідають 3-5 місця у рейтингу.

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