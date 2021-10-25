 Оболонь - Агробізнес 3:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Оболонь - Агробізнес 3:1. Огляд матчу

Вчора 22:55 167 0
Огляд матчу Оболонь - Агробізнес
Оболонь - Агробізнес 3:1. Огляд матчу
#Оболонь

Джерело - Чемпіон.

У рамках 15 туру Першої ліги Оболонь вдома обіграла Агробізнес.

Чемпіонат України - Перша ліга
15 тур, 25 жовтня

Оболонь - Агробізнес 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Лук’янчук, 2:0 - 75 Матяж, 2:1 - 76 Когут, 3:1 - 90+5 Щебетун

Оболонь: 72. Василь Литвиненко, 3. Микита Безуглий, 5. Олександр Осман, 6. Юрій Мате, 15. Олег Бородай, 11. Іван Матяж-к, 13. Ігор Мединський (24. Єгор Прокопенко, 73), 16. Павло Лук‘янчук (55. Олексій Лобов, 90+1), 99. Дмитро Олійник (17. Сергій Суханов, 77), 10. Олег Слободян (8. Олексій Савченко, 64), 18. Костянтин Черній (21. Олексій Щебетун, 77)

Запасні: 1. Назарій Федорівський, 2. Нікіта Глошардін, 4. Олексій Майданевич, 7. Артур Мурза, 9. Олександр Батальський, 77. Алекс Чідомере, 88 Максим Покотилюк

Агробізнес: 30. Олег Мозіль, 3. Данило Карась (45. Юрій Захарків, 90+1), 10. Дмитро Юхимович, 17. Ігор Курило-к, 8. Назар Вербний, 11. Олег Синиця, 18. Іван Когут, 20. Вадим Гудзінський (17. Сергій Петров, 79), 21. Ігор Бойчук (22. Ігор Нагорний, 79), 25. Віталій Груша, 80. Сергій Семенюк (16. Богдан Семенець, 67)

Запасні: 1. Антон Задерейко, 31. Андрій Артим

Попередження: Олександр Осман, 18, Костянтин Черній, 54, Олексій Савченко, 71 – Віталій Груша, 14, Вадим Гудзінський, 29, Сергій Петров, 90+2

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