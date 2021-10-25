Тренер Гента: Проблема Безуса залишається

Головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук оцінив гру півзахисника Романа Безуса, який забив Генку.

Про це розповів сам наставник.

"Ні, це не найкращий Роман Безус. Я задоволений його грою. Він дає команді багато драйву, важко працює. До того ж він завжди готовий грати.

Але його проблема залишається - він чергує фантастичні речі з дивними діями. Ухвалення правильних рішень - ось в чому вся справа. Вибір рішення залишається проблемою Безуса ", - сказав Ванхазебрук.