Селезньов зіграв 250-й матч в УПЛ

Знаковий матч для українського бомбардира

Джерело - Чемпіон.

24 жовтня у Львові відбувся матч між Рухом і Минаєм, який завершився внічию 2:2.

На 53-й хвилині зустрічі на поле вийшов нападник гостей Євген Селезньов.

Цей матч став 250-м для форварда в УПЛ. 36-річний українець 139 матчів відіграв за Дніпро, 55 - за Шахтар, 36 - за київський Арсенал, по 10 - за Колос і Минай.

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Нападник йшов до цієї позначки 14 років 234 дні, його дебют відбувся 4 березня 2007 року в матчі Чорноморець - київський Арсенал (2:0). За 13 сезонів Селезньов забив 116 голів.