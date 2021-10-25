Підтримаємо Динамо в Лісабоні!

Динамо зіграє з Бенфікою 8 грудня, у Лісабоні на стадіоні Да Луж

Джерело - Чемпіон.

Вина і портвейни, риба і морепродукти, океан та символичний запуск орла на 65-тисячному стадіоні - ця подорож може відкластися на все життя!

8 грудня в Лісабоні Динамо проведе заключний матч групового турніру Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Пропонуємо підтримати чинного чемпіона України в столиці Португалії та на власні очі переконатися, що в Лісабоні чудово в будь яку пору року.

Програма туру

6 грудня - виліт в Лісабон з Києва (прямий рейс). Поселення в 4-зірковому готелі в центрі міста. Вечірні посиденьки в місцевому ресторані, де можна замовити національне блюдо sardinhas grelhadas (сардини на грилі).

7 грудня - час відкривати для себе Лісабон. Відвідаємо монастир Жеронімуш, якій входить до 7 див Португалії і де перед своєю подорожжю до Індії молився Васко до Гама, башню Белем та замок Святого Георгія. Прогуляємося Baixa Pombalina - центром Лісабону. Ввечері будемо ділиться емоціями від пережитого дня ще в одному цікавому місцевому закладі.

8 грудня - продовжуємо вивчати пам’ятки Лісабона. Прогуляємося головною пішохідною вулицею міста Аугушта, Оцінимо красу площ Праса-ду-Комерсиу та Росіу, відвідаємо лісабонський океанаріум або зоопарк. А ввечері побачимо традиційний запуск орла на 65-тисячній арені “Да Луж” і футбол у виконанні Динамо, за який, сподіваємося, нам не буде соромно.

9 грудня - ранковий виліт до Києва.

Вартість туру: 560 євро

У вартість туру входить авіапереліт Київ-Лісабон-Київ, проживання в 4-зірковому готелі в центрі міста зі сніданками (двомісне розміщення), супроводження групи.

Окремо оплачується квиток на футбол та екскурсії.

Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, WhatsApp, Telegram), +38 067 445 00 82,

[email protected]