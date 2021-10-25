Джерело - ТК Футбол.
Наставник збірної України Олександр Петраков викличе Руслана Маліновського на матч з Боснією і Герцеговиною.
Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.
"Так, дійсно є перевірена інформація - Маліновський повернеться на матч проти Боснії розташування збірної. Це дійсно так", - сказав Денисов.
Також Петраков планує викликати Гармаша на матчі з Болгарією та Боснією.
Спаринг з Болгарією відбудеться 11 листопада вдома, матч з Боснією - 16 листопада на виїзді.